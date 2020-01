MED 230 IPL + SHR

Urządzenie MED 230 to aparat Elight - łączący w sobie zaawansowany system IPL z jednoczesnym wspomaganiem za pomocą RF (radio frequency). Wersja MED 230 to najnowsza odmiana poprzedniego, bardzo dobrze znanego, sprzedanego w wielu egzemplarzach modelu MED 220. Nowe wydanie odznacza się ciekawym włoskim design.

OPCJA 1

Model MED230 posiada 2 głowice - głowicę E-light oraz dodatkowo osobną głowicę SHR

OPCJA 2

Model MED230 posiada 2 głowice - głowicę E-light oraz dodatkowo osobną głowicę IPL .

Jest możliwa również konfiguracja E-light + RF i wtedy jest możliwość wykonywania odrębnego zabiegu RF. Urządzenie najwyższej klasy, oferujące większą moc niż w tzw. aparatach przenośnych oraz o wiele lepsze parametry chłodzenia wpływające na możliwość znacznie dłuższej pracy bez przerwy.

Moc: 2000W (RF 250W). Energia IPL: 10-60J. Sekwencja impulsów: 1-15. Opóźnienie: 1-100ms, długość pojedynczego impulsu: 0,5-15ms. Potrójne chłodzenie: woda, powietrze oraz półprzewodniki. Kolorowy wyświetlacz LCD - 8,4'', menu po polsku. Możliwość zamówienia wersji z kartami użytkowników.

Standardowa wielkość obszaru roboczego 15*35mm, możliwość zamówienia również 15*50mm.

Rączka Elight z wymiennymi filtrami zapewnia możliwość wykonywania nie tylko fotodepilacji, ale także innych zabiegów (usuwanie zmian skórnych, trądzik, fotoodmładzanie, zmniejszanie zmian naczyniowych itd.). W komplecie zestaw wymiennych filtrów odcinających odpowiednie długości fali świetlnej.

Filtry 420, 530,590,640,690,750

Waga ok. 50kg. VAT 8% - jest to sprzęt medyczny, posiada specjalny certyfikat medyczny oraz jest zgłoszony do Urzędu Wyrobów Medycznych.